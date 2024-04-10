İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarından 32 suç kaydı bulunan çocuk suç üstü yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu sürücü Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed K.(15)'nın 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU