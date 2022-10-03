İnegöl Kom Grup Amirliği ekiplerince piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. isimli şahıs yakalandı. Evinde 6200 sahte Amerikan doları ele geçirilen şahsın, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü İnegöl Kom Grup Amirliği ekiplerince İnegöl’de piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 62 adet 100 dolar toplamda 6200 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgusunda dolandırıcılık ve kasten yaralama suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, aynı zamanda resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.

Memduh T. İnegöl adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.