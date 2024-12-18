Kaza saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İnegöl Organize Sanayi bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Sürücü Mustafa Menteş(22) yönetimindeki 16 Y 2729 plakalı tır, OSB'de faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik ilçe limanına götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yapmakta olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki suntalar yola saçıldı.

Kaza sonucu kavşağın bir yönü ulaşıma kapanırken, sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE