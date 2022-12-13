İnegöl-Ortaköy yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu; sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza İnegöl ile Ortaköy mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Ortaköy den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mehmet A.(68) yönetimindeki 16 LJ 236 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araç yan durdu, sürücü ile yanındaki eşi Thanaa A.(69) yaralandı. Yaralılar olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldılar. Yaralı sürücü ve eşi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.