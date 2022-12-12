İnegöl'de taciz iddiası ortaklığı karıştırdı

Orhaniye mahallesi hergele meydanın da meydana gelen olayda 18 yaşından büyük olduğu bir genç kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokak ortasında darp edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye mahallesi hergele meydanın da meydana geldi. Muhammed E.(29) isimli şahıs, iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Durumu o anda öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen şahsı polis otosuna alıp uzlaştılar. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından gözaltına alındı.