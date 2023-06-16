İnegöl'de Kasımefendi caddesi üzerinde yürüyen genç kızların fotoğraflarını izinsiz çeken yabancı uyruklu şahsı vatandaşlar dövdü. Yediği dayaktan bayılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kasımefendi Caddesi üzerinde yürüyen 2 genç kız, fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Yabancı uyruklu şahsın telefonu açmasını söyleyen genç kızların bağırmasını duyan çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Tazicciyi dövmeye başlayan vatandaşlara haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Yediği dayaktan dolayı bayılan şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.