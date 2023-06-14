Süleymaniye mahallesinde ticari taksiyle çarpışan bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Hıdır sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Fatih T. Yönetimindeki 16 T 5517 plakalı ticari taksi, sokağa aniden çıkan 8 Yaşındaki Alperen K. Yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki Nurettin Hamza Ö.(8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu