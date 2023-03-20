Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan Muhammet K.(30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, sokak üzerinden bir anda karşıya geçmeye çalışan Ebru Ş.’ye(41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.