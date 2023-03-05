İnegöl'de tartıştığı gence aracıyla çarpıp kaçtı
Yunus Emre mahallesinde meydana gelen olayda telefonla çağırdığı gence aracıyla çarpıp kaçtı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.
Olay Yunus Emre Mahallesi Bağlar caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa K. İddiaya göre tartıştığı Eren K.(27)'yi telefonla arayarak Bağlar caddesine çağırdı. Sürücü Mustafa K., yönetimindeki 16 KPN 09 plakalı aracıyla Eren K.'ya çarptı. Şüpheli yaralıyı bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.