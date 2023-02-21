İnegöl Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı deprem bölgesinden gelen yaralı depremzelere şifa oldu.

6 Şubat Pazartesi günü sabah 04.17'de Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden 10 il etkilenmişti. Deprem sonucu yıkılan bina enkazlarında kalarak hayatını kaybedenler olurken, bazıları ise yaralanarak kurtuldu.

Yıkıcı depremin ardından depremzedeler Türkiye'nin çeşitli illerindeki akrabalarına konaklamak için gittiler. Hafif şekilde yaralanarak İnegöl'e gelen vatandaşlar ise İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildiler. İnegöl Devlet hastanesine başvuran 650 depremzede tedavileri yapılırken, 10'unun ise hastanenin çeşitli servislerde tedavileri devam ediyor.