İnegöl'de tehlikeli geçiş

Tam 400 tonluk tankların geçişi için karayolu kapatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen 200'er ton ağırlığındaki 2 basınçlı yakıt tankının Ankara’ya sevkiyatı için ekipler yoğun çaba sarf ettiler. Sevkiyatı sırasında yapılan inceleme sonucunda İnegöl Kalburt köprüsünde büyük önlem alındı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen biri 200 Ton ağırlığında, 36 Metre uzunluğundaki 2 adet yakıt tankı TIR'lara yüklendi.

KÖPRÜ DAYANIKSIZ ÇIKINCA

Ankara’ya yola çıkan TIR'lar İnegöl'ün girişinde bulunan Kalburt köprüsünün Ankara yönündeki kısmının dayanıksız olduğu tespit edildi. Karayolları ekipleri, köprünün Bursa yönündeki kısmının bu ağırlığa dayanıklı olduğunu değerlendirdiler. Bunun üzerine karayolları ekipleri, Bursa'dan gelen TIR'ların köprünün diğer bölümüne rahat geçmesi için orta refüjün bir kısmını kaldırdılar. TIR'ların güvenli şekilde geçmesi için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri karayolunun her iki yönünü trafiğe kapattılar. Toplam 400 ton ağırlığındaki tankların bulunduğu TIR'lar köprü üzerinden dikkatli bir şekilde geçirildi. Yaklaşık 30 dakika süren geçişin ardından karayolu ulaşıma açıldı.