İnegöl’de zengin muhitlerde bulunan evlere temizliğe giden bir kadın evlerden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürüldü.

İnegöl’de zengin muhitlerde bulunan evlere temizliğe giden S.T. isimli kadın, temizliğe gittiği evlerden para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürüldü.

Evlerinden para ve ziynet eşyalarının çalındığını öne süren ev sahipleri ise soluğu karakolda aldığı öğrenildi.

3 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan S.T ile alakalı 3 kişinin şikâyetçi olduğu, konunun savcılık aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.