Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda sosyal medya için çekilen video yüzünden 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa mahallesi Bahçeler sokak üzerinde sosyal medya için video çeken oğluyla bir şahsın tartıştığınız gören K.V. (53) araya girmek istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz ismi belirlenemeyen şahıs üzerinde bulunan bıçakla oğlunun gözünün önünde K.V.'yi bıçakla yaraladı. Baba kanlar içinde yerde kalırken, şahıs ise araçla olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.