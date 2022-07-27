Kemalpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren tıp merkezinde meydana gelen olayda taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı.

Olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Y.M. Yaşı küçük olan yakın akrabasını kontrol amaçlı tıp merkezine getirdi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık ekipleri, olayın taciz olduğunu düşünüp polise bildirdiler. O sırada durumu öğrenen genç kızın ailesi de tıp merkezine geldi. Y. M. İle kızın ailesi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Taciz iddiasıyla Y.M. İsimli şahıs gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddia edilen genç kız da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.