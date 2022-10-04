

Bursa-Ankara karayolu üzerinde bariyerlere çarpan TIR'da yangın çıktı. Şans eseri yaralananan olmadı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Salih Bozkurt(43) yönetimindeki 63 TG 009 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yangın büyüdü. Sürücü zorlukla araçtan çıkarak kurtuldu. Alev alev yanan TIR'ı görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Kapanan karayolu, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.