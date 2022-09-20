Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü İlhami S. yönetimindeki 66 AAE 629 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.