İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çimento yüklü TIR, devrildi sürücüsü yaralandı. Yol trafiğe kapandı.

Kaza 09.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü Tuncay Bedir(54) yönetimindeki 16 Y 4522 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yol trafiğe kapandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol 2 saat süren çalışma sonucu trafiğe açıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.