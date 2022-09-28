Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Hayati Kaya(52) yönetimindeki 11 UC 700 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayan TIR, bariyerlere çarptı. Kaza sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolu kapatan TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.