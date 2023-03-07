Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen olayda kontrol ettiği sırada Tırın körüklerinin patlaması sonucu sürücü yaralandı.

Olay Bursa-Ankara karayolu Oylat kavşağında meydana geldi. Sürücü Şenel A.(57), TIR'da arıza olduğunu fark ederek yol kenarına park etti. Sürücü, körükleri kontrol etmek için aracın arka lastiklerinin olduğu yere yöneldi. O sırada aracın körükleri bomba gibi patladı. O basınçla sürücü, yüzünden yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.