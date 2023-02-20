6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan deprem de, bölgede TOKİ tarafından yapılan binaların hiç hasar almaması İnegöl’deki TOKİ evlerine rağbeti arttırdı. Bunu fırsata çevirmek isteyen daire sahipleri ise, dairelere 300-500 bin TL arasında zamlar yaptı. TOKİ evlerindeki bu ani fiyat artışını gören vatandaşlar şoka uğradı.

TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde hiçbir hasar almadı tespit edildi.

TOKİ’YE İLGİ ARTTI

Bunun ardından gözler İnegöl’e çevrildi. İnegöl’ün en sağlam zeminlerinden birinin Baykoca mahallesinin olması, İnegöllü vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Artan ilgiyi fırsata çevirmek isteyen daire sahipleri ise, satılık dairelerine 300 ila 500 bin TL arasında zam yaptı. Artan rağbet daire satışlarını da arttırdı. Çok sayıda TOKİ evi internet sitesinden satışa çıkarıldı. Kısa sürede TOKİ evlerinde yapılan bu fiyat artışını gören vatandaşlar ise şok oldu.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Artan rağbetle birlikte 2+1 daireler 500-800 bin TL arasında iken, şimdi 1 -1,3 milyon TL’nin üzerine çıktı. 3+1 daireler için ise 1 milyon TL’den 1,3 ila 2 milyon TL’ye kadar arttı.