İnegöl’ün toplu taşıma hizmetini üstlenen İNULAŞ, 2022 yılının 2. yarısında 6 milyon 625 bin İnegöllüye hizmet verdi.

Geçtiğimiz sene kent kart sisteminden ayrılan ve Bursa genelinde geçerli olan Bukart sistemine geçen İNULAŞ İnegöllülere daha iyi hizmet verebilmek için araç sayısı ve hat sayısında artırıma gidiyor.

Öte yandan İNULAŞ, 2022 yılının son altı ayının otobüs biniş rakamları belli oldu.

İnegöl’de 2022 yılının 2. Yarısında toplam 6 milyon 625 bin İnegöllüye hizmet verdi.

TAM KART KULLANIMI EN FAZLA

Açıklanan verilere göre Tam Kart Kullanımı 4 milyon 106 bin 271, Öğrenci Kartı 1 milyon 033 bin 232, İndirimli Kart 91 bin 452, Mezuna Kalan Kartı 8 bin 994, Kurumsal Kart bin 274, Serbest Kart 888 bin 470, Abonman Tam 9 bin 260, Abonman Öğrenci 481 bin 828, Diğer 4 bin 749.

TOPLU TAŞIMADA ARTIŞ VAR

Öte yandan önceki yıllara göre toplu taşımada artış gözlemlendi.