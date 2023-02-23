Mesudiye mahallesinde meydana gelen kavgada bir kişi tüfekle, bir kişi darp sonucu yaralandı. Tartıştığı adamı tüfekle vuran şüpheli Murat B., polisi arayıp teslim oldu.

Olay saat 15.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Niyazi G.(42), 16 AAS 883 plakalı minibüs ile Murat B.'ye ait çiftliğe geldi. Murat B.(46) ise alacak-verecek nedeniyle çiftliğin önünde buluştuğu Niyazi G.(42) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat B. Yanındaki tüfekle Niyazi G.'ye ateş etti. Niyazi G., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli Murat B. İse başından darp sonucu yaralanırken, 112'yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüüpheli Murat B. İse polis ekiplerince Acil servise götürülüp tedavinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.