Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp’in kabrinin bulunduğu türbe, Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edildi. Yapılan restorasyon ve bölgedeki düzenlemelerle birlikte 700 yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıktı.

Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl’de, şehri Bizans’ın elinden alarak Türk yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl’ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp’in 700 yıllık türbesi restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı. Bursa Valiliği katkılarıyla İnegöl Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve türbe çevresindeki alanların düzenleme çalışması ile bölge hem bir turizm alanına kavuştu hem de tarih burada yeniden canlanmış oldu. Türbe açılışında ecdat adına dualar edilip Kuran-ı Kerimler okundu. Misafirlere etli pilavlar dağıtıldı. Restorasyon sonrası türbe ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Turgut Alp’in torunları dualar ederek atalarını yad etti.

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Osmanlı’nın devlet olma yolunda verdiği mücadeleyle bu anlamda önemli bir isim olan Turgut Alp’in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanda; türbe ve şadırvan restore edildi, mevcutta bulunan tuvaletlerde tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescitleri ilave edildi. Yaklaşık 3.000 metrekare alana sahip meydanda; heykel alanı ve kafeterya ile çevre aydınlatmaları yapılarak aynı zamanda sosyal bir alan oluşturuldu. Alandan türbeye giden yol 16 Türk Devletinin bayraklarıyla süslenerek bir Türk Devletleri Geçidi oluşturuldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla bölge tarih turizmi adına da önemli bir merkez kazanmış oldu. İnegöl halkı da mirasa sahip çıkılması ve yaklaşık 700 yıl önce vefat ettiği tahmin edilen İnegöl Fatihinin kabrinin bulunduğu türbenin restore edilerek vefa örneği gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Restore edilen Turgut Alp’in türbesi ve çevresindeki sosyal donatı alanlarının açılışı, bugün coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. İnegöl ve Bursa protokolü ile birlikte binlerce vatandaşta törene katıldı. Atlı gösteriler, geleneksel okçuluk, Türkiye’nin ilk sivil Mehteri olma özelliğini taşıyan Tarihi İnegöl Mehteri gösterisi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Turgut Alp ve İnegöl’ün fethiyle ilgili anlatımları, ikramlar ve daha pek çok etkinlikle süslenen açılış büyük coşkuya sahne oldu.

Restore edilen Turgut Alp Türbesinin açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp köyünde Turgut Alp’in metfun bulunduğu topraklarda bulunduklarını hatırlattı. Burada tarihe saygı ve geçmişimizi yad etmek adına bir yenileme çalışması, türbe restorasyonu ve meydan düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Taban, “Turgut Alp İnegöl’ün fatihidir. Dolayısıyla bu coğrafya Osmanlı’nın kuruluşuna da şahitlik etmiş coğrafyadır. Özellikle beylikten devlet aşamasına geçişte bu topraklarda ilk kale fetihleri yapılmış. Bugün hem Turgut Alp’i yad ediyoruz hem de restore edilen türbenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerek Valiliğimizin katkılarıyla yaklaşık 11 dönümlük arazide bulunan türbeyi orijinal haliyle ayağa kaldırmış olduk. Turgut Alp’in torunları olarak onlara layık olmak, onların geçmişte yaptıklarını bizler bugün daha iyi hissederek geleceğe de daha iyi yön verebilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise “İnegöl’de Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu yerdeyiz. İnegöl Belediyemiz burayı yeniden ihya etti. Turgut Alp hem Ertuğrul Gazi hem Osman Gazi’nin silah arkadaşlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda. Bursa’nın fethinde de bulunmuştur. İnegöl’ü bizzat fethetmiştir ve Osman Gazi ona İnegöl’ün idaresini vermiştir. Bu büyük komutanların türbelerinin gün yüzüne çıkarılması gençlerimiz tarafından bunların bilinmesi lazım” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da İnegöl ve Bursa’nın binlerce yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak “Bursa bu yönüyle Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden belki de en önemlilerinden biridir. Bu coğrafya öyle bir medeniyetin doğuşuna vesile oldu ki o medeniyetin kodları imar ve ihyadan oluşmaktadır. Bugün İnegöl Belediyemizin yaptığı gibi restore edilen yapılar, kültürümüzün en önemli belgeleridir. Bu eserlerin ayakta kalması kent kimliğini oluşturmada da büyük önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.