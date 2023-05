Abdulhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütü PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnegöl Adliye Sarayı önünde dernek üyeleri ile bir araya gelen ve burada açıklamalarda bulunan Abdulhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, bölücü terör örgütü PKK lehine açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesinde açıklamalarda bulunan Turgay Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK’nın sözde medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında, değerli ordumuz hakkında çirkin iftiralarda bulundu. Tek işleri ülkesini ve milletini aşağılamak olan bu aciz topluluk, tarihten bu yana cihana adalet dağıtmış aziz ordumuza dil uzatarak bir kez daha gerçek yüzünü göstermiş oldu. Bu tutumları karşısında şaşırdınız mı derseniz, inanın şaşırmadık. Bastığı her toprağa huzur ve refahı getiren, mazlumun canını kendi canı gibi koruyup kollayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iddiaları, akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Dünyaya nizam veren ordumuzun üç beş çapulcu karşısında böyle bir şey yapmaya ihtiyacı olmadığı gibi, 2200 yıllık devlet geleneğimiz gereği de Türk Ordusu hiçbir düşman karşısında acımasız olmamıştır. Herkese hakkıyla güç uygulamış, hiçbir şartta ve koşulda ihlalde bulunmamıştır. Aziz ordumuz PKK terör örgütü karşısında gerek sınır içinde gerekse de sınır ötesinde ortaya koyduğu başarılı operasyonlarla belli ki adı Tabipler Birliği olan terör yuvasını da rahatsız etti. Terör örgütlerinin çarklarına sokulan çomaklar, içeride de bunların iş birlikçilerini rahatsız etmeye başladı. Ama tüm Dünya bilir ki Türk Ordusu yer yüzünün en gözü kara, en güçlü, en mert ve en merhametli ordusudur. Düşmanına dahi kahpelik yapmayan bir ordu ve bir milleti böyle yalan dolanla karalamaya çalışmak da hekimlik mesleğinin ardına sığınan terör sevicilerden başkasına yakışmaz. Adında Türk ifadesi geçen, ancak Türklükle uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmayan Tabipler Birliği’ni ve terör sevici Başkanları, yöneticileri, uzantıları, destekçileri her kim varsa bir kez daha uyarıyoruz. Bu milletin baba mesleğidir askerlik. Her Türk asker doğar. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimize uzanan her el, milletimize uzanmış demektir. Bugün burada Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak Türk Tabipler Birliği hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunmak üzere bir aradayız. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyoruz; bu terör yuvasını kapatmak için daha neyi bekliyoruz. Tabipler Birliği’nin bir an evvel kapatılmasını talep ediyoruz.”