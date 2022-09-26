2015 yılından bu yana işitme kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 1. Sınıf öğrencilerine yönelik tarama çalışmaları başlatıldı. Bu zamana kadar 7 bin 22 öğrencinin işitme taraması yapılırken, İnegöl de 6 bin ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine tarama yapılacak. Herhangi bir işitme kaybı bulunan öğrenciler, sağlık kuruluşlarına yönlendirilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak, "Okul Çağı Çocuklarda İşitme Taraması Programı. İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların % 14 ten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı %37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olana çocuklar, ilçedeki kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edilmektedir. İlçemizde 2018 yılından itibaren 1. sınıf öğrencilerinden 7 bin 22 kişiye işitme tarama testi uygulanmıştır. Taramayı reddeden veli sayısı 613, taramalar sonucunda KBB Uzmanına sevk edilen öğrenci sayısı 961’dir. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir." dedi.

İNEGÖL’DE 7 BİN ÖĞRENCİDEN 961'İNDE KAYIP VAR

İnegöl de taramadan geçen 7 bin öğrenciden 961'inin Kulak Burun Boğaz polikliniklerine sevk edildiği öğrenildi.