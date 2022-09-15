İnegöl'de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 12 yaşındaki Uras Yılmaz, 28 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza 19 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar caddesinden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavisi süren Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti.