Bursa'nın ve Türkiye’nin en büyük tek parça halinde yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl’den Hong Kong'a 10 ton yaban mersini ihraç edildi.

İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini alanı bin dönüme ulaştı. İnegöl’ün 1200 rakımlı kırsal Tuzla mahallesinde Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelere dw ihraç ediliyor. Bu hasat döneminde toplanan yaban mersinlerinin bir kısmı Kazakistan ve Hong Kong'a gönderildi. 50 ton rekoltenin alındığı yaban mersinin kilosu, 150 ila 200 TL arasında satışa sunuluyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Tuzla mahallesine giderek yaban mersini tarlalarında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Sezai Çelik, "Şuan İnegöl’ün Tuzla mahallesindeyiz. Yaban mersini hasadı devam etmekte. Türkiye’nin tescilli en büyük yaban mersini tarlasındayız. Burası 42 dekarlık bir tarla. İnegöl’ümüzde son yıllarda özellikle yaban mersini önemli bir yer tutmaya başladı. Yaban mersini toprak seçici olduğu için her yerde olmuyor. Yüksek rakımlı yerlerde oluyor. Tuzla mahallemizde toprak uyumluğu bakımından ön plana çıktı ve devamında da yaban mersini burada ivme kazanmaya başladı. Toplamda 700 dekarlık bir alanda yaban mersini üretiliyor. Buradan da 50 ton civarında bir ürün elde ediyoruz. Fakat bahçelerimiz şuan genç. İler ki dönemde burada hedefimiz bin ton civarında. Bu arada 60 köyde yaşayan 60 çiftçimizde bu iş soyundular. Daha önce işlenmeyen köyler, yaban mersini sayesinde hareketlendi. Çok güzel gelir sağlanmaya başlandı. Daha tam verime geçmemesine rağmen bugün itibariyle bile bu mahallemize 10 milyon TL para girmiş durumda. İnegöl’ümüzün mümbit topraklarında her şey yetişiyor. Özellikle son 5 yılda yaban mersiniyle ilgili çalışmalar güzel gidiyor. Şuan da üretim bakımından Bursa birincisiyiz. İler ki dönemlerde hedefimiz Türkiye birinciliği. 2-3 sene içinde bu hedefi yakalayacağız. Çünkü topraklarımız uygun. Müteşebbis insanlarımız var. Onlarla birlikte de yaban mersininde bunu yakalayacağız." dedi.

HONG KONG'A İHRAÇ

Yaban Mersini üreticisi Erkan Ateş, "Tuzla köyünde blueberry üreticisiyiz. Bizi bugün Ziraat Odası Başkanımız ve ziraat mühendisleri ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaban mersinini biz burada toprakta, doğal ortamında yetiştiriyoruz. Bu bölge de yaklaşık 1200 rakımda, kendiliğinden oluşan yaban mersinlerinin yanına Amerika’da organize edilmiş yaban mersinlerini yetiştirmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle çalı başına 3,5-4 kilogramı yakaladık. Yani 1 dekarlık bir arazide 1 ton meyveyi alabiliyoruz. Çalı üretimi ve çalı dikimi açısından Türkiye’deki en yüksek verim ve dikim anlamında köyüyüz. Ve en büyük üretim merkeziyiz. Toprakta ki üretimi önemsiyoruz. Çünkü hidroponik saksı da üretici arkadaşlarımızla bizim üretim metodumuz tamamen farklı. Bugün itibariyle ürünlerimiz market ve ihracat noktasında ciddi yer bulmaktadır. Kilogram fiyatlarımız 150-200 lira arasında yer buldu. Özellikle ekonomik açıdan dünya borsasına oranla aşağıda bulunmaktayız. Bunu da ilerleyen dönemlerde kapatacağımıza inanıyorum. Perakende de 350-400 liraya kadar bu ürün çıktı. Buradaki ürün miktarlarımızın dışında kalitede de önemli yol aldık. Ürünlerimiz 14 boy ve üstü olduğu için özellikle ihracat anlamında yer almaktadır. Bugün itibariyle Kazakistan, Hong Kong gibi ülkelere ürünlerimizi gönderdik. Ama özellikle Bursa’daki ve Türkiye’deki sayılı marketlere, pastacılık sektörüne, tıp aromatik sahaya ürün vermiş olduk.

Özellikle bölgemizde yerel üreticilerin, yani buradaki köylülerin yaban mersini üretimine büyük destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 60’a yakın köyümüzde bizde beraber üretim gerçekleştirmiş oldu. Ve hızlıca Türkiye’nin en büyük blueberry köy olmaya devam ediyoruz." dedi.