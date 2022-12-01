Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana gelen kazada otomobil, kamyona arkadan çarptı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Şaban Orhan(20) yönetimindeki 16 ARJ 871 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda önünde seyir halinde olan sürücü Recep Tomruk yönetimindeki 16 RAA 73 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza otomobilin sürücüsü ile otomobildeki yolcular Onur Kavlak(24) ve Yavuz İnan(24) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.