Osmaniye mahallesinde bulunan apartmanın 2. Katında yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan anne, çocuğunu kucaklayıp zorlukla dışarıya çıktı. Anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Arzu sokakta bulanan 5 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında uykudan uyanan anne Rama Habib(22), 1 yaşındaki oğlu Mahmud'u kucağına alarak zorlukla dışarıya çıktı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yangın sonucu evin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.