AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yüzyılın toplu konut hamlesi kapsamında Bursa’da hayata geçirilecek 8650 konut için hak sahibi belirleme kuralarının 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bünyesinde Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Türkiye çapında ilk olarak 250 bin, Bursa’da ise 8.650 sosyal konutun hayata geçirileceği duyurulmuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’daki 8.650 sosyal konut için ‘Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çekilişlerinin 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bursa’da toplamda 177.479 başvurunun olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan; kuraların aşağıda verilen tarihlerde saat: 10.00’da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılacağını duyurdu:

24.01.2023 Tarihinde Karacabey İlçesi (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 /250.000 Sosyal Konut,

25.01.2023 Tarihinde Nilüfer İlçesi 1400 /250.000 Sosyal Konut Projesi,

25.01.2023 Tarihinde Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 150/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 750/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 480/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 360/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 400/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 140/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 1000/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde Orhaneli İlçesi 268/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde Keles İlçesi 140/250.000 Sosyal Konut projesi,

28.01.2023 Tarihinde Harmancık İlçesi 150/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde gerçekleştirilecek Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 96/250.000 Sosyal Konut Projesi.