Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, toplu taşıma kullanacak olan vatandaşların dikkatini çekiyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşların aklına şu soru geliyor: Ulaşım araçları ücretsiz mi olacak?

İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, yaptığı açıklamada İnegöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram'ın yaptığı açıklama ise şöyle:

"İNULAŞ A.Ş’ye ait araçlarımız yarın 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’nda tüm halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. Araçlarımıza binişlerde kart okutulacak fakat kartlardan bakiye düşmeyecektir. Değerli vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının kaderini belirleyen 30 Ağustos Büyük T Ağuaarruz ve Büyük Zaferimizin 102.yılını en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nezdinde tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."