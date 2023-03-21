

Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan adam ölü bulundu.

Olay Osmaniye mahallesi Gaziler sokakta bulunan apartmanın 1. Katında meydana geldi. Yakınları, Rahmi Ö.(61)'den haber alamadılar. Eve gelip kapıyı çaldılar fakat açan olmadı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanlız yaşayan adamın cansız bedenini evin mutfağında buldular. Sağlık ekipleri, şahsın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.