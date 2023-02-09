Geçtiğimiz aylarda Ukrayna'dan savaş sebebi ve kanser hastası babalarının tedavisi amacıyla Türkiye'ye gelerek İnegöl de ikamet eden Yevhenii Potepenko ve Ruslana Mazukevych çifti depremde zarar gören depremzedelere yardımda bulundu. Duygularını dile getiren çift, "Ülkemizde geçen sene başlayan savaşta, Türk halkının ve devletinin yardımlarını hiç bir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Yardımları ile bize güç veren Türk halkına, bu zor günlerde elimizden geldiği kadar yardım edebilmek istedik. Bize yardım eden ve kucak açan Türk halkına teşekkür ederiz." dedi. İnegöl belediyesi yardım toplama merkezine satın almış olduğu yardım kolilerini teslim eden çift, İnegöl ve Türk halkına sevgi ve saygılarını iletti.