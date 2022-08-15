Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren yaşlı adam kendini asarak canına kıydı.

Olay Akhisar mahallesi 187. Sokakta bulunan evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fikret K. (60), intihar kararı aldı. Evinin bahçesindeki müştemilata ip bağlayan adam, kendini asarak canına kıydı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.