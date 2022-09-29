Yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle başlayan bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bugün tüm yurtta aynı anda “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” etkinliği yapıldı. İnegöl protokolü de Mimar Sinan Caddesinde bu uygulamayı gerçekleştirdi.

Ülkemiz karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle; sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş haklarını vermek zorundadırlar” hükmü getirildi. 2021­2030 Karayolu Trafik güvenliği Strateji Belgesi ve 2021­2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar %50 oranından azaltılması hedefiyle kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla kampanyaların düzenlenmesi ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmaları başlatıldı. 2019 yılından itibaren 2020 ve 2021 yıllarında “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilerek trafikte yaya önceliğini vurgulayan; “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyaları düzenlenmişti. Bu kapsamda 2022 yılı süresince de trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla bugün 81 vilayetin tamamında eş zamanlı olarak farkındalık etkinliği düzenlendi.

İNEGÖL PROTOKOLÜ DE SAHAYA İNDİ

İnegöl’de de Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve öğrencilerle kamu kurum temsilcilerinin yer aldığı heyet, Mimar Sinan Caddesinde Devlet Hastanesi acil servis kavşağında 11.00’da uygulama gerçekleştirdi. sürücülere ve yayalara uyarıların yapıldığı farkındalık etkinliği sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün yaya farkındalık etkinliği için bir aradayız. Trafikte hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın uyması gereken birtakım kurallar var. Şehir yaşamı içerisinde bu kurallara uyuyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında bugünkü çabamız geçmişte olduğu gibi Bakanlığımızın da sürekli bu konuda hassas duruşu, farkındalığı arttırma çabası, bilinçlendirme çok yerinde ve gerçekten ihtiyacımız olan bir çaba. Bugün de Devlet Hastanemizin önündeki kavşakta bir yaya farkındalık etkinliği yapmış olduk. Nihayet itibariyle yol vermekle eksilmiyoruz, aksine karşımızdaki insanın saygısını kazanıyoruz. Eğer bir yerde yaya çizgisi var ise muhakkak suretle üzerinde hiç insan olmasa dahi yaklaşırken hızımızı keserek kontrollü şekilde geçmeliyiz. Bu konuda hassasiyet gösteren, kurallara uyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise “Bugün burada Bakanlığımızın trafikte her yıl daha iyiye hedefiyle ortaya koydukları vizyon çerçevesinde, yayalara öncelik hakkıyla ilgili bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz de burada bizimle birlikte. Şehir hayatı, kuralların bütüncül olarak uygulanmasıyla rahat ve yaşanılır hale geliyor. Sonuçta bu kurallar öncelikle insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için konulmuş kuralar. Yaya çizgilerinde öncelik yayaların olduğu bilincinin topluma yerleşmesi gerekiyor. Bu konuda duyarlılık gösteren, kurallara riayet eden vatandaşlarımız olduğu gibi maalesef zaman zaman bunları ihlal eden vatandaşlarımız da oluyor. Nihayetinde de canımızı yakan, bizi üzen kazalara ve kayıplara sebebiyet veriyor. Bunların önüne geçmek durumundayız. Bunun için de ilgili birimlerimiz denetimlerini yapıyorlar. Ama denetimden önce herkesin kendi denetimlerini yapması, kendi bilinciyle hareket etmesi çok daha kıymetli. O yüzden bugün gençlerimizle birlikteyiz, onlarla bu farkındalığı ortaya koyuyoruz. Başta bugünkü konumuz olan yaya geçitlerinde yayalara öncelik hakkı tanınması olmak üzere; kask kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına riayet edilmesi gibi trafikte ortak hareket etmemiz gerektiği bilinciyle, trafikte her an bir riskin var olduğu bilinciyle kurallara uymalıyız” diye konuştu.