Hocaköy mahallesinde meydana gelen olayda evde yengesine tecavüz girişiminde bulunan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay Hocaköy mahallesinde meydana geldi. Ağabeyinin evinde birlikte yaşayan Suriye uyruklu Mouaid M.(20), alkol aldı. Alkolün ardından evde bulunan yengesi Rahab M.'ye tecavüz girişiminde bulundu. Zorlukla kurtulan kadın, pencereden atlayıp komşularından yardım istedi. Mahalle sakinleri, genci yakalayıp darp etti. Linç girişimi olay yerine sevk edilen Jandarma komutanlığı ekiplerince sonlandırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.