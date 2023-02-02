İMEP kapsamında usta öğreticilik kursunu tamamlayan 180 kursiyer, yeni ustalar yetiştirecek.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ve BESOB bünyesindeki odalar tarafından usta öğreticilik kursu düzenlendi. 3 grup halinde düzenlenen kurslara 180 kursiyer katıldı. Kursu tamamlayanlara belgeleri oda başkanları tarafından verildi.

Kurs hakkında bilgiler veren İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok; “Aralık ayında Bursa BESOB bünyesinde İnegöl'de çırak öğrenci yetiştiren çeşitli üye işletmelerdeki usta ve usta öğreticilerine İMEP kapsamında çıraklık eğitimi, pratik eğitimin izlenmesi, Z kuşağını anlamak, çırak öğrenci hakları ve işletme görev ve sorumlulukları anlatılmıştı. Aynı zamanda ustalık belgesi olan ya da üniversite mezunu olan esnafımıza yönelik usta öğretici kursu düzenlenmesini istedik. Bunu da gerçekleştirdik. İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürümüz Musa Oktar’a teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. BESOB’a, Oda başkanlarımıza, genel sekreter arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Terziler, Mobilyacılar, Kuaförler, Elektrikçiler, Bakkallar, Lokantacılar, Madeni Sanatkarlar Odalarımızın esnafları bu çalışmadan yararlandı ve artık onlar da usta öğretici. Yeni ustaları onlar yetiştirecekler” ifadelerini kullandı.