İnegöl'de Milletvekilliği aday adaylığı için Belediye meclisinde yaşanan istifaların ardından yeni 2 meclis üyesi göreve başladı.

Milletvekilliği aday adaylığı için Meclis üyesi Oğuzhan Uslu ve CHP'li üye Erkan Dönmez görevlerinden istifa etmişti. Bu istifaların ardından AK Parti'li üye Oğuzhan Uslu'nun yerine gelen Bekir Bekil, CHP'li Erkan Dönmez'in yerine gelen Nebahat Yılmaz Nisan ayı meclis toplasında yerlerini aldılar.

Öte yandan aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi meclisi üyesi olan Erkan Dönmez'in yerine MHP'li İnegöllü Ahmet Genç getirilmişti.