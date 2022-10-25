İnegöl’ün yeni gelişim noktası olan ve “Yeni İnegöl Bölgesi” olarak da adlandırılan Akhisar bölgesinde imarlı alanlarda ham yol çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, yapıların hızla yükseldiği bölgelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi, şehrin hızla artan nüfusuna karşı yeni yerleşim alanları oluşturulması ve imar alanlarının yapılaşmaya hazırlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl’ün yeni gelişim alanı olarak gösterilen ve Yeni İnegöl Bölgesi olarak da ifade edilen Akhisar bölgesinde ham yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan bölgelerde inşaatlar da hızla yükselirken, devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

YENİ İNEGÖL BÖLGESİNDE YAPILAŞMA TALEBİ ARTIYOR

İnceleme sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Akhisar Mahallemizde devam eden ham yol çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Biliyorsunuz şehrimizin nüfus potansiyeli hızlı bir büyüme içerisinde. Her yıl göçler alıyoruz. Şehrimizde imarlı alanlarda, imarı olup fakat henüz yol ve altyapı çalışmaları yapılmamış bölgelerde yoğun ve hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Nüfusun da artmasıyla bu alanlarda yapılaşma isteği ve talebi de giderek artıyor” dedi.

Ham yol çalışmalarının sürdüğü Akhisar bölgesinin Yeni İnegöl olarak ifade edilen bölge ile iç içe geçmiş bir mahalle olduğunu da hatırlatan Başkan Taban, “Artık bu alanlarda da hızlı şekilde inşaatların devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Biz ham yolların gerek kaplamaya doğru taşınması, bir yandan hiç açılmamış yolların açılması gibi çalışmaları bu alanlarda hızlıca yürütüyoruz. Özellikle; Seheryeli Sokak, Gökmen Sokak, Özdoğan Sokak ve Asalet Sokakta ve yine 105 adada sanayi imar arsalarında ham yol çalışmaları yapılıyor. 105 ada bölgesinde bu çalışmalara istinaden 800 metre uzunluğunda yeni açılan yollarda 6000 m2 kazı çalışması yapıldı. Yaklaşık 10 bin ton temel dolgusu gerçekleştirildi. Diğer alanlarda da yine 1400 metre uzunluğundaki yollarda 10 bin 500 m3 kazı çalışması ile 17 bin 500 ton alt temel dolgusu yapıldı” dedi.

HAVA ŞARTLARI ELVERDİKÇE ÇALIŞMALAR DURMADAN DEVAM EDECEK

Çalışmaların Seheryeli ve Özdoğan Sokak çevresinde devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, “Hava şartları el verdiği sürece bu alanlarda çalışmalar devam edecek. Şu anda Karalar mevkiinde; Seheryeli Sokak, Özdoğan Sokak ve çevresinde 800 metre ham yol çalışması yapılmaya devam ediyor. Burada 16 bin m3 kazı yapılıp 7000 ton dolgu malzemesi kullanılacak. İnegöl’ümüzde bu çalışmalar yapıldıkça mevcut imarlı alanlar içerisinde vatandaşlarımız daha huzurlu, daha keyifli bir şekilde bu alanları kullanıyor olacak. Tabi alan şu an emekleme aşamasında. Bunu en güzel şekilde ayağa kaldırıp sonrasında da gerekli olan diğer ihtiyaçlarının sağlanmasıyla çok daha güzel bir hale gelecek” diye konuştu.