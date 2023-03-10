

İçişleri Bakanlığı tarafından AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in girişimleriyle kazandırılan İnegöl Yeni Emniyet Müdürlüğü 1 hafta sonra hizmet vermeye başlayacak. Mevcut binanın ise yıkımına başlandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesinde yer alan 4 bin 200 metrekare alanda Selçuklu mimarisine uygun şekilde inşa edilen binanın yapımı tamamlanıp, Müdürlüğe teslim edildi. Eski bina da yer alan bürolar ise yeni binaya taşındı. Diğer karakollardan taşınma süreci devam ederken, boşaltılan mevcut binanın yıkımına başlandı. Yeni Emniyet Müdürlüğü binasında iş ve işlemlerin haftaya başlayacağı öğrenildi.