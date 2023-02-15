İnegöl Suyolu Camiinde uzun yıllardır imamlık yapan Ahmet Baykoz, İstanbul Avcılar’da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. İlçenin sevilen imamı Perşembe günü(yarın) görev yaptığı camide kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İnegöl’de İslam ilmi noktasında saygın bir yeri olan Ahmet Baykoz bir süredir kalp ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi ediliyordu.

Sabah saatlerinde vefat eden sevilen imamın naaşı bu akşam İnegöl’e getirilecek. Merhumun vasiyeti üzerine cenaze namazının Suyolu camiinde kılınmasını istediği öğrenilirken cenazenin de Mahmudiye Mezarlığına defnedileceği bildirildi.