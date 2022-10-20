Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozkucayolu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet E. Yönetimindeki 16 AGS 836 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan sürücü Kazım D. Yönetimindeki 16 APU 288 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.