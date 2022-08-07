İnegöl'e bağlı Yeniyörük mahallesinde tanker beton elektrik direği devirdi. Yol trafiğe kapanırken, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Yeniyörük mahallesi girişinde yol üzerinde geri manevra yapan tanker yolun solundaki beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu direk devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucunda boş arazide ufak çaplı bir yangın çıktı.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, kapanan yol elektrik direğinin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.