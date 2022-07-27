İnegöl Belediyesi, 12 sokakta yol kaplama çalışması ve kaldırım çalışması başlattı. 2 hafta sürecek çalışmayla toplamda 1900 metre yol kaplaması gerçekleştirilecek. Aynı bölgede 2570 metre kaldırım yapılıyor.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, 2 hafta sürecek çalışmanın startını verdi. Pazartesi günü başlayan kapsamlı çalışma ile bölgede 12 sokağın kaplaması yapılacak. Aynı bölgede 2570 metre de kaldırım yapılacak. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olması dileklerini iletti.

12 SOKAĞIN YOL VE KALDIRIM EKSİKLERİ GİDERİLİYOR

İnceleme sonrası konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Fatih Mahallemizde asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yapıyoruz. Burada özellikle yerleşimlerin tamamlandığı alanlarda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı gibi işlerin de yapılmasıyla beraber kaplama çalışmaları yapıyoruz. Burada ciddi bir çalışma yapılıyor. Toplam 12 sokakta çalışma olacak. İlk etapta Çetiner, Salim, Özçakmak ve Sever Sokaklarda asfalt kaplama gerçekleştiriliyor. Bu 4 sokağın ardından da 8 sokağımızda; Demirtaş, Erdoğdu, Aktuğ, Temizel, Dikyol, Teknik, Yeşilyurt ve Kır Sokak olmak üzere kaplama işlemi gerçekleşecek. Bu 12 sokakta yapılan asfalt kaplama işinin maliyeti 3.3 milyon TL” dedi.

5 MİLYONLUK YATIRIM

5 milyon TL’yi bulan bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Taban, “Yine bu çalışma kapsamında 2570 metre kaldırım yapıldı ve 4160 metrekare parke taşı döşendi. Bu alanda geçmişte yapılmış uygulamalar da vardı. Toplamda 5 milyon TL’yi bulan bir yatırım oldu. Pazartesi günü başlayan çalışmaların 2 hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlarımıza çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.