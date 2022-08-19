İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde parke taş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fındıklı Mahallesinde 6 sokakta 3750 m2 parke taş uygulaması yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Merkezdeki konforu kırsal mahallelere de taşıyan İnegöl Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmalarıyla köylerin ulaşım konforu arttırılıyor. Bu kapsamda son olarak Fındıklı mahallesinde 6 sokakta yol kaplama çalışması başlatıldı. Pazartesi günü başlayan çalışmaların Cumartesi günü tamamlanması hedeflenirken, toplamda 3750 m2 parke taşı uygulanacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe günü beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle birlikte Fındıklı Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Fındıklı Mahallemizdeyiz. Kırsal mahallelerimizde bildiğiniz gibi gerek altyapı gerek üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezde mutlaka daha fazla insan yoğunluğu var ancak kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımız uzun yıllardır ikamet ediyor ve bu bölgelerimizde de içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, ulaşım, yol, çocuk parkı gibi pek çok ihtiyaçlar var. Bizde bugün burada kırsal mahallelerimizdeki parke taş çalışmalarını incelemek üzere bir aradayız. Pazartesi günü çalışmalar başladı, inşallah Cumartesi gününe kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Fındıklı Mahallemizde 6 sokağımızda 3750 m2 parke taşı uygulaması yapıyoruz” dedi.

“YAŞAMIN OLDUĞU HER YERDE EKSİKLERİ GİDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Yol medeniyettir” sözüyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Yol insanın ihtiyacı olan, bir yerden bir yere ulaşabilmesi adına önemli bir alan. Biz de bu eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştikçe ister istemez var olan yolların deforme olduğunu da ifade etmek lazım. Onlar da tamamlandıkça yol kaplamalarını yapmaya devam edeceğiz. Fındıklı Mahallemize yapılan çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler yaşamın olduğu her yerde ne eksik varsa gidermek için çalıştığımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.