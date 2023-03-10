İnegöl’de son zamanlarda konutlarda yaşanan yüksek kira artışlarından işyerleri de nasibini aldı. İlçede yüksek kiralar nedeniyle birçok esnaf kira ödemekte zorluk yaşıyor. Verilere göre, İnegöl’de 2018 yılı Ocak ayında metrekare kira fiyatı 6,94 TL iken, 2023 yılında Ocak ayında 37,97 TL oldu. 4 yılda kiralara yüzde 447,11 artış yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de konutlar ile birlikte iş yeri kiralarına yapılan zamlar esnafı zor durumda bırakıyor. Ekonomik şartlar sebep gösterilerek, dükkan sahipleri tarafından kiralara yapılan zamlar esnafa zor günler yaşatıyor. Personel maliyetleri başta olmak üzere birçok alanda giderlerinin artığını söyleyen esnaflar, yüksek dükkan kiralarına dayanamayarak işyerlerini kapatma tehlikesi yaşıyor.

4 YILDA KONUT KİRALARI YÜZDE 514 ARTTI

İnegöl’de son bir yıllık süreç içinde kiralık konutlarda fiyat artışı yüzde 108 olurken, 2018 yılında ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı 7 TL iken 2022 yılı sonu itibari ile metrekare kira fiyatı 36 TL’ye yükseldi. Kira değişim oranı ise yüzde 514 oldu.