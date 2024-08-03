İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin genelini kapsayan konularla ilgili etkin mücadelesini sürdürerek usulsüzlüğe geçit vermiyor.BURSA (İGFA) - İnegöllü vatandaşların huzur ve refahını üst seviyeye çıkartmak ve İnegöl’ü daha yaşanabilir bir şehir yapmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda şehir genelinde gerek Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gerekse de diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli denetim yaparak usulsüz davranışlara geçit vermiyor. Market, fırın, iş yeri işgaliye denetimlerinin yanı sıra şehri genel olarak ilgilendiren konular üzerinde sıklıkla duran ve çalışmalar gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde yüksek sesli müzik dinleme gibi konularla ilgili gerekli cezai işlemi uygulayarak etkin mücadelesini sürdürüyor.

88 ARAÇ SAHİBİNE CEZAİ İŞEM UYGULANDI

Özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan bazı araç sürücülerinin seyir esnasında yüksek sesli müzik dinledikleri ve gürültü kirliliğine neden oldukları şikâyetleri üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerek sivil, gerekse de resmi olarak yapılan denetimlerde 88 araç sahibine gürültü kirliliğinden cezai işlem uyguladı.

MÜZİĞİN SANA ÖZEL KALSIN, ÇEVRENDEKİLER RAHATSIZ OLMASIN

Çevreye rahatsızlık veren konularla ilgili denetimlerini sıklaştıran İnegöl Belediyesi, bu tür durumlarda işlem yapmaya devam edileceğini bildirerek aynı zamanda ‘’Müziğin sana özel kalsın, çevrendekiler rahatsız olmasın’’ sloganı ile paylaşımlarda bulunarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.