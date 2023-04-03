İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların vicdan ve duygularını kullanarak haksız gelir elde eden gerek para dilenenlere gerekse de ucuz ürün (mendil, yara bandı vb.) satmak suretiyle dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Sivil kıyafetlerle yapılan şok operasyonda, çok sayıda dilenci yakalanarak topladıkları paralara el kondu ve cezai işlem uygulanarak geldikleri şehirlere geri gönderildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yardımı ve muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşlarımızın vicdanı ve duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerek para dilenen gerekse de ucuz ürün (mendil, yara bandı vb.) ürün satmak suretiyle dilenen şahıslara işlem yapıldı. Ramazan ayı olması nedeniyle bu durumu da kullanan dilencilerin vatandaşların vicdan ve duygularını istismar etmesini önlemek adına sahaya inen zabıta ekipleri, dilencileri bir bir yakalayarak cezai işlem uyguladı.

SİVİL KIYAFET İLE OPERASYON

Dilencilere savaş açan zabıta ekipleri, bu operasyon için tam kadro sahaya indi. Özellikle farklı şehirlerden çok sayıda dilenci geldiğini tespit eden ekipler, sivil kıyafet ile yapılan dilenci operasyonunda bu konuda en çok şikayetin alındığı ve yapılan tespitlerde sıkça dilencilik olayına rastlanan bölgeleri mercek altına aldı. Dilenci operasyonunda işlek noktalarda dilendiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından birer birer toplandı. Özellikle kadın dilencilerin kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.

CEZA KESİLİP TOPLADIKLARI PARALARA EL KONULDU

İnegöl Belediyesi merkez binada Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri yakaladığı dilencilerin üzerindeki paralara el koyarak cezai işlem uyguladı. Şehir dışından gelenler ise geldikleri şehirlere geri gönderildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu gibi kişilere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına da uyarıda bulundu.

SEHER YAŞA