İnegöl’de faaliyet gösteren BİM ve A101 market ve iş yerlerinde yapılan denetimlerin ardından faaliyetlerine ara verildi.

MHP ile yaşadığı tartışmaların ardından iktidarın politikalarını da eleştiren BİM CEO’su Galip Aykaç'ın açıklamaları sonrasında zincir marketlerin şubelerine yönelik denetimler arttırıldı.

İnegöl’de faaliyet gösteren BİM ve A101 market şubeleri sabah erken saatlerinde denetime gelen zabıta ekipleri tarafından mühürlenmeye başlandı.

Sabah zincir market şubelerine gelen zabıta ekipleri yaptıkları denetimler sonrası iş yerlerinin giriş kapısına mühür yapıştırarak faaliyetlerine ara verdi.

Yapıştırılan mühürde “Belediye yasaklar yönetmeliği 59. Maddeye istinaden mühürlenmiştir” ifadeleri yer aldı.