Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Kışlık kıyafet, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım TIR'ları İnegöl’den art arda deprem bölgesine gönderilirken, Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer ve öğretici kadınlar, 5 kurs merkezinde depremzedeler üşümesin diye mont, eldiven, bere, atkı ve kıyafet dikmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan 2 büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağarken, herkes elindeki imkanlar dahilinde afet bölgesine destek olmaya çalışıyor. İnegöl Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyer ve eğitmenler, mahallelerdeki 5 kurs merkezinde depremzedelere gönderilmek üzere mont, eldiven, bere, atkı ve kıyafet dikiyor. İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışan 100 kursiyer ve öğretici, hayırseverler tarafından bağışlanan kumaşları deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için dikiyor.

'YETER Kİ ORADAKİ VATANDAŞLARIMIZ ÜŞÜMESİN'

Kursiyerler ve öğreticiler, diktikleri ürünlerle, depremzedeleri soğuk kış şartlarında bir nebze de olsa ısıtmak istediklerini söylediler.